Flamingoların yuvası Çakalburnu Lagünü deniz yosunuyla kaplandı - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde flamingoların da içinde olduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün neredeyse tamamı, deniz yosunuyla (Ulva lactuca) kaplandı.

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen yosunlar, İzmir Körfezi'ndeki yayılımını sürdürüyor.

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı semtinin kıyıya yakın noktaları ile iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nde yaklaşık 1,5 aydır varlığını koruyor.

Özellikle kış aylarında flamingolara ev sahipliği yapan lagünün yüzeyinin neredeyse tamamı deniz yosunuyla kaplandı.

Çevre sakinleri, uzun süredir iç körfezde yayılım gösteren ve kötü kokuya da neden olduğu belirtilen söz konusu tür için çözüm üretilmesini istiyor.