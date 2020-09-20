Flamingolarla fotoğraflarını renklendiriyorlar - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü'nde bulunan pembe beyaz flamingolar ve farklı kuş türleri, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gelin ve damatların yanı sıra sosyal medya için ürün tanıtımı yapanlar da fotoğrafçılarla birlikte lagünü doğal bir stüdyo ortamı olarak kullanıyor.

Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan ve konumu itibariyle birçok kuş türünün mesken edindiği Çakalburnu Lagünü, fotoğraf çekimi yapacak kişilerin arka planı haline geldi. Daha az rüzgar alan ve sığ suları tercih eden pembe beyaz flamingoların yanı sıra birbirinden farklı kuş türlerinin de bulunduğu lagün, fotoğraf çekimi yapacak kişilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Gelin ve damatların yanı sıra sosyal medya için ürün tanıtımı yapan kişiler de fotoğrafçılarla birlikte lagünü doğal bir stüdyo ortamı olarak kullanıyor.