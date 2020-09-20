Flamingolarla fotoğraflarını renklendiriyorlar - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü'nde bulunan pembe beyaz flamingolar ve farklı kuş türleri, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gelin ve damatların yanı sıra sosyal medya için ürün tanıtımı yapanlar da fotoğrafçılarla birlikte lagünü doğal bir stüdyo ortamı olarak kullanıyor.
Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan ve konumu itibariyle birçok kuş türünün mesken edindiği Çakalburnu Lagünü, fotoğraf çekimi yapacak kişilerin arka planı haline geldi. Daha az rüzgar alan ve sığ suları tercih eden pembe beyaz flamingoların yanı sıra birbirinden farklı kuş türlerinin de bulunduğu lagün, fotoğraf çekimi yapacak kişilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Gelin ve damatların yanı sıra sosyal medya için ürün tanıtımı yapan kişiler de fotoğrafçılarla birlikte lagünü doğal bir stüdyo ortamı olarak kullanıyor.İzmir'de fotoğrafçılık yapan ve lagünde sık sık çekim yaptığını söyleyen Cengiz Rüzgar, "Sazlık alanlar olması ve mavi ile yeşilin bir arada olması bizim karelerimize iyi görseller sağlıyor. Burada flamingolar ve çeşitli kuşlar var. Hepsini iç içe bulamıyoruz. Genelde dış çekim gelin damat, ürün çekimleri, butik çekimleri ve sosyal medya ürün çekimleri için burayı kullanıyoruz. Flamingolar diğer kuş türleri gibi değil, biraz çekingenler. Bu yüzden yakın bölgelere gelmelerini saatlerce beklediğimiz oluyor. Özellikle arkada flamingoları görmek isteyen müşterilerimiz oluyor. Burada genelde tele lensler kullanıyoruz" dedi.Sosyal medya ürün çekimi için bölgeye gelen Sevtap Bozkurt ise, "Flamingoları İzmir'de çok fazla göremiyoruz. Oldukları zaman da çok fazla yaklaşmıyorlar. Burada yeşilin tonu çok iyi. Arka planda fon olarak çok güzel görünüyor. Bu yüzden fotoğrafçı arkadaşlarla genelde burayı kullanıyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:36 - Kaynak: DHA
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