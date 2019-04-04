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MSB: 12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: 12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak
'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
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