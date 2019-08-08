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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır."





Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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