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25 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır."


Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
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