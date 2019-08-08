MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır."

