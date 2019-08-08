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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır."
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