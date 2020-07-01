FLAŞ / 1 - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Alınacak 3 tedbir; maske, mesafe, temizlik hem sağlığımızın hem hürriyetimizin koruyucusudur.


Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:48 Kaynak: DHA

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