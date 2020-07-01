FLAŞ / 1 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Alınacak 3 tedbir; maske, mesafe, temizlik hem sağlığımızın hem hürriyetimizin koruyucusudur.
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1.07.2020 20:06:46. #1.13#