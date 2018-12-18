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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleşen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim."
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleşen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim."
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:33 Kaynak: DHA
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