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13 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiçkimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, İran, Güncel
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