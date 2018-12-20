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13 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiçkimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: DHA
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