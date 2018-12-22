TSK: Saldırı Hazırlığındaki Silahlı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.