Son Dakika Haberleri: Saldırı Hazırlığında Olan Silahlı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Saldırı Hazırlığında Olan Silahlı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

5 saat önce

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Saldırı Hazırlığında Olan Silahlı 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:15 Kaynak: DHA

Aralık, Metina, Irak, TSK, Güncel
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