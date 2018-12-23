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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
: İsrail
'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu
, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:41 Kaynak: DHA
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