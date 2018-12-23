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4 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:44 Kaynak: DHA

Benjamin Netanyahu, Ömer Çelik, İsrail, Güncel
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