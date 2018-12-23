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MSB: Kandil ve Hakurk' a hava operasyonu;6 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan...
MSB: Kandil
ve Hakurk
' a hava operasyonu;6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı
: Irak
kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:49 Kaynak: DHA
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