Flaş

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi

Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Para Puanlarınızı Kullanabilmeniz İçin Son Bir Hafta Kaldı

5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı