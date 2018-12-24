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52 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Milli Savunma Bakanlığı:  Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:18 Kaynak: DHA

Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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