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1 saat önce
DHA: Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu.
DHA
: Meteroloji, Ankara
için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba
, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:18 Kaynak: DHA
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