Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
2 saat önce
Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta görülecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:44 Kaynak: DHA
Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
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