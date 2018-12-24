Son Dakika Haberleri: Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

2 saat önce

Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi, System.String[]

Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta görülecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:44 Kaynak: DHA

Ahmet Kural, Sıla, DHA, Magazin
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