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2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FBI'ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum .

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FBI'ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum . New Jersey'de bir imamın tutuklandığını New York'ta vatandaşlarımız bize söyledi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00 Kaynak: DHA

New York, New Jersey, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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