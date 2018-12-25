Flaş
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FBI'ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum .
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FBI'ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum . New Jersey'de bir imamın tutuklandığını New York'ta vatandaşlarımız bize söyledi."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:00 Kaynak: DHA
Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Trafik Polisinin FETÖ Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı
FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu