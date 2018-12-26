Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

48 dakika önce

DHA: Kırşehir-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi.

Flaş, System.String[]
DHA: Kırşehir- Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:05 Kaynak: DHA

DHA, Ankara, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 03:53:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]