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DHA: Kırşehir-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi.
DHA
: Kırşehir- Ankara
Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:05 Kaynak: DHA
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