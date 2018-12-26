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DHA: Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.
DHA
: Ankara
'nın Şereflikoçhisar
ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:27 Kaynak: DHA
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