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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

Taşkıran, Diyarbakır, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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