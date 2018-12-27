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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "GSS Prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezalarını siliyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
: "GSS Prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezalarını siliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:58 Kaynak: DHA
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Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
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