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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "GSS Prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezalarını siliyoruz.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "GSS Prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezalarını siliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:58 Kaynak: DHA

prim, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek

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