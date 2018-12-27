Flaş
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:48 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı
Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi