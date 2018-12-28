Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Flaş, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik  yürütülmekte olan  soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:49 Kaynak: DHA

Başsavcı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ödenek Yokluğundan Dolayı Twitter Hesabını Güncellemeyecek Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:38:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]