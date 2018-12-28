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Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İpsala Sınır Kapısında yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı
: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İpsala
Sınır Kapısında yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:49 Kaynak: DHA
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