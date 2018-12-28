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1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "22'si Yurtdışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13'ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "22'si Yurtdışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13'ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:31 Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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