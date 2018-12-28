Flaş
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "22'si Yurtdışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13'ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "22'si Yurtdışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13'ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: DHA
FIFA Kokartı Takacak Türk Hakemler Belli Oldu
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Son Dakika! Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı