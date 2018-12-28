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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı
: "Yunanistan
makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:03 Kaynak: DHA
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