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56 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:03 Kaynak: DHA

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