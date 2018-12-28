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DHA: TSK: Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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DHA:   TSK: Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:59 Kaynak: DHA

Irak, TSK, DHA, Güncel
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