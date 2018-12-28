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DHA: TSK: Irak kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
DHA
: TSK
: Irak
kuzeyinde icra edilen operasyonlarda, bir üs bölgemize sızma gayreti içerisinde olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:59 Kaynak: DHA
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