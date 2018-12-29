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14 dakika önce

DHA: HAKKARİ Şemdinli'de Mirgasec üs bölgesi yakınında çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.

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DHA: HAKKARİ Şemdinli'de Mirgasec üs bölgesi yakınında çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Yaralı kurtarılan bir teğmen ise tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:54 Kaynak: DHA

DHA, Şemdinli, Güncel
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