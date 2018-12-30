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1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi konusunda, "ABD'de şu an bir soruşturma var, hem savcılık hem idari soruşturma var. Bu konu ile ilgili onlar da inceleme yapıyorlar ve yakın zamanda Türkiye'ye savcıları, Amerikalı yetkililer gelecekler.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi konusunda, "ABD'de şu an bir soruşturma var, hem savcılık hem idari soruşturma var. Bu konu ile ilgili onlar da inceleme yapıyorlar ve yakın zamanda Türkiye'ye savcıları, Amerikalı yetkililer gelecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:32 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanı, Güncel
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