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1 saat önce

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara'da  FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:42 Kaynak: DHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel
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