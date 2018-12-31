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1 saat önce
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:42 Kaynak: DHA
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