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27 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır. Türkiye hem masada hem de sahadadır. Tarihin çağrılarına kulak tıkamak imkansızdır. Uyanan milli şuurun hedeflerini söndürmek akıl dışılıktır. Kimin nereden çekildiği değil, önemli olan Türkiye'nin nereye ve hangi hukuki sebeplerle girip mazlumların ümidi olacağıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Güncel
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