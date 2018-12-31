İçişleri Bakanlığı: 2018 yılı içerisinde yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde;107 sözde üst düzey olmak üzere toplam 1.746 (693 ölü, 534 sağ, 519 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

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2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi