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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: 2018 yılı içerisinde yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde;107 sözde üst düzey olmak üzere toplam 1.746 (693 ölü, 534 sağ, 519 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: 2018 yılı içerisinde yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terörden arananlar kategorilerinde;107 sözde üst düzey olmak üzere toplam 1.746 (693 ölü, 534 sağ, 519 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:40 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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