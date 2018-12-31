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1 saat önce

DHA: Atatürk'e hakaret davası: Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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DHA: Atatürk'e hakaret davası: Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün  hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, DHA, Hasan Akar, Güncel
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