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DHA: Atatürk'e hakaret davası: Mahkeme, Hasan Akar'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
DHA
: Atatürk
'e hakaret davası: Mahkeme, Hasan Akar
'ı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:43 Kaynak: DHA
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