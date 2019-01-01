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DHA: Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 05: 09'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DHA
: Bingöl
'ün Adaklı
ilçesinde saat 05: 09'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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