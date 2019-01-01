Flaş
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ak Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık. Ak Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı. Ak Parti Ayaş Belediye Başkan adayı Burhan Demirbaş."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünyanın En Seçkin Lideri' Seçildi
AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı