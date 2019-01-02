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DHA: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.
DHA
: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi
'nde eğitim gören Hasan İsmail
H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:45 Kaynak: DHA
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