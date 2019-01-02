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1 saat önce

DHA: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.

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DHA: ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:45 Kaynak: DHA

Hasan İsmail, DHA, Çankaya Üniversitesi, Güncel
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