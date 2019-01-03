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36 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Başsavcı, Ankara, Güncel
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