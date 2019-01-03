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48 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Metina, Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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