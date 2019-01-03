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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı
: " Irak
'ın kuzeyi Zap, Metina
, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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