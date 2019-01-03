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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. savcılık sorgusunun ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail
H. savcılık sorgusunun ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Babası Ö.H de adli kontrol uygulanarak serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:43 Kaynak: DHA
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