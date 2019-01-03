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1 saat önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. savcılık sorgusunun ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. savcılık sorgusunun ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Babası Ö.H de adli kontrol uygulanarak serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:43 Kaynak: DHA

Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, Güncel
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