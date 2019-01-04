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Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'nda FETÖ operasyonu: FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 Astsubay şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'nda FETÖ operasyonu: FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 Astsubay şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:01 Kaynak: DHA
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