Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

59 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'nda FETÖ operasyonu: FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 Astsubay şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Flaş, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığ'nda FETÖ operasyonu: FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  35 Astsubay şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:00:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]