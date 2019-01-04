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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye
bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:36 Kaynak: DHA
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