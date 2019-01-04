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1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır. Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Güncel
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