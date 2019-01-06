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1 saat önce

DHA: Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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DHA: Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

DHA, Ukrayna, Güncel
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