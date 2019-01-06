Flaş
1 saat önce
DHA: Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DHA
: Ukrayna
'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu