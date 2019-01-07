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İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden...
İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam ediyor. "
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:49 Kaynak: DHA
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı
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