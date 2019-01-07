Flaş

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden...

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatların kurtarma çalışmaları devam ediyor. "

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı

Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı