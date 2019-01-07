Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

12 dakika önce

Samsun ' un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi.

Flaş, System.String[]
Samsun ' un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi. 3 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Diğer mürettabatın kurtarılması  için çalışma yürütülüyor

Sağ kurtarılan 3  mürettebat  helikopter ile Samsun' a getiriliyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:16:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]