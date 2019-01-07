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Samsun ' un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi.
Samsun ' un 77 mil açıklarında Panama bayraklı bir geminin battığına dair sinyal alınması üzerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ve helikopter bölgeye sevkedildi. 3 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Diğer mürettabatın kurtarılması için çalışma yürütülüyor
Sağ kurtarılan 3 mürettebat helikopter ile Samsun' a getiriliyor
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı
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